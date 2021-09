“Contento por marcar, es lo que faltaba”: Marcos Riquelme

Kratos goleador. Sporting Cristal venció 5-2 a Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Miguel Grau del Callao por la fecha 10 de la Fase 2 de Liga 1 Betsson 2021. Marcos Riquelme, atacante del cuadro rimense, habló tras marcar el tercer gol de los celestes ante los ‘churres’.

“La verdad que contentísimo por el partido que hemos hecho, se hizo un esfuerzo muy enorme. Un partido muy trabado, muy intenso. Creo que al final nos terminamos llevando el resultado que era lo que vinimos a buscar. Contento por la actuación del equipo y por volver a marcar que era lo que tanto me faltaba”, le dijo Riquelme a GOLPERU.

El ex ariete del Bolívar de Bolivia habló sobre su tanto: “Fue una jugada rápida en la cual intuí que podía quedar el rebote y el arquero había salido, y cuando me quedó ya tenía pensado definir. Gracias a Dios entró porque tenia el viento en contra. Los goles fueron muy importantes para mí y para mis compañeros, pero me quedo con el esfuerzo que se hizo y con el triunfo”.

Finalmente, ‘Kratos’ le envió un emotivo mensaje a Martín Távara, quién sufrió una lesión en el duelo ante AAS: “Saludo y mucha fuerza a Martín por la lesión. Ojalá no sea de gravedad”.