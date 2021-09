“Esperamos sacar ventaja a Alianza Lima”: Roberto Mosquera

La fuerza ganadora. Sporting Cristal venció 5-2 a Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Miguel Grau del Callao por la fecha 10 de la Fase 2 de Liga 1 Betsson 2021. Roberto Mosquera, director técnico del cuadro cervecero, habló con Radio Ovación después de la victoria, refiriéndose a la recta final del campeonato nacional.

“Este el premio a un equipo que sabe a lo que juega, que respeta una manera de jugar y que cree que el camino para ganar un partido. No estuvimos al comienzo claros de cara a la profundidad y corregimos en el vestuario. Luego tomamos el camino de un juego que nos gusta agradar. Cualquiera que ve el resultado puede pensar que fue un partido fácil, pero Alianza Atlético fue un rival difícil”, dijo ‘Mous’ para Radio Ovación.

Sobre el partido ante los piuranos, dijo: “Los superamos muy claramente en el segundo tiempo. El primer tiempo fue para ir moldeando lo que iba a pasar en el complemento, y nos hicimos dueños del mediocampo, anotamos cinco goles que es un mérito”.

El entrenador celeste se refirió al regreso al gol de Marcos Riquelme: “La entrada de Riquelme fue muy buena, me da gusto por él, porque es un profesional de primer nivel. Él está golpeado emocionalmente porque vino con expectativas y la lesión no lo dejaba. Hoy comenzó a demostrar por qué lo hemos traído y me da gusto por él. Anotó un golazo”.

El DT rimense de 65 años habló sobre la lesión de Martín Távara: “Cuando te cae un rival en la rodilla, es complicado y esperemos que sea lo menos. Por edad, por la proyección que tiene, por ser una de la bases de Sporting Cristal. Vamos a la clínica para verlo”.

‘Mousquera’ opinó sobre la recta final de la Liga 1 Betsson 2021: “Nos faltan 24 puntos y estamos ahí. Esperamos llegar al partido con Alianza con las posibilidades intactas para sacar la ventaja en ese partido. Tenemos que tener buenos resultados, no estamos mirando mucho a los costados, pero de todas maneras sabemos que nuestra situación puede mejorar”.