Convención Anual de Técnicos fue un golazo

Convención Anual de Técnicos fue un éxito. Asistieron casi 400 entrenadores de Lima y de diversas partes del país

Los expositores fueron el español Iván Chávez, el irlandés Rodney Ballantine y Roberto Mosquera

Hubo un almuerzo de Clausura con los DT más famosos del país

La ANEF (Asociación Nacional de Entrenadores de Futbol), realizó la ceremonia de clausura del Seminario Internacional de Futbol, el cual contó con más de 400 asistentes y donde los técnicos peruanos recibieron tres días de capacitación, siendo fue Roberto Mosquera el expositor que cerró con broche de oro, pues habló sobre la ‘Neurociencia Aplicada al Fútbol’. Cabe recordar que los días previos expusieron el español Iván Chávez y el inglés Rodney Ballantine.

La ceremonia se realizó en la Alameda Hacienda Club en Miraflores, donde el presidente Hernán Saavedra dio palabras de agradecimiento a los invitados por su asistencia y reconoció los logros que ha conseguido la ANEF en estos últimos años, además agradeció a Roberto Mosquera, a quien se le hizo una condecoración, y lo felicitó por el título conseguido, pues significó un logro y una motivación para el resto de entrenadores peruanos. También dio unas palabras el vicepresidente Julio ‘Lulo’ Argote, encargado de la organización del evento.

Tras la ceremonia los asistentes compartieron un almuerzo, donde se recordaron anécdotas y se compartieron grandes vivencias del futbol. El momento más emotivo fue cuando Teddy Cardama cantó “Te veo venir Soledad” de Franco de Vita, pues es la canción favorita de su hijo, quien vive una lucha contra el cáncer.

ASI OPINAN LOS QUE SABEN

JUAN JOSE ORE.- “Fue un seminario bueno, importante y, sobre todo, espectacular por la cantidad de entrenadores peruanos que vinieron. La verdad es que a pesar del problema que tuvimos, que se nos dijo un día antes que en la VIDENA no iba a ser, la verdad que la Municipalidad de San Borja nos dio el apoyo y fue extraordinaria la cantidad, vuelvo a repetirte, de entrenadores, no solo de Lima sino de todo el Perú”.

VICTOR RIVERA.- “Hay que felicitar a todos los colegas que han asistido, de una manera masiva y eso habla muy bien del técnico peruano, que quiere mejorar, capacitarse y ha sido un éxito este seminario que es justamente en fechas, viernes, sábado y domingo, fechas difíciles, pero ahí se ve la voluntad de la persona de querer superarse”.

ROBERTO MOSQUERA.-:Es un privilegio poder hablar para gente que sabe más y tiene más experiencia que uno. En la charla he tratado de decirles el por qué, es capacitación permanente, es neurociencia, es GPS, es estar en el primer mundo en fútbol y las cosas caminan. Así que, mi mensaje, mi interés es que sea inspirador. De repente no llegar con todo el conocimiento, pero dejarle ahí una puerta abierta, para que vean que yo sigo estudiando, me sigo preparando.

