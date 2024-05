Copa América 2024: los favoritos para ser campeón ¿Argentina validará su título?

Faltando menos de un mes para que empiece la 48.ª edición de la Copa América 2024 con el choque entre Argentina y Canadá, es un momento propicio para hablar sobre los favoritos de este campeonato. Si bien varias selecciones tienen muchas posibilidades de ganar, Argentina, Brasil y Uruguay se mantienen respectivamente como las selecciones más probables para llevarse el trofeo de este año. Aunque Perú no parece estar entre los favoritos, con su nuevo entrenador, quizás sorprenda y logre su tercera Copa América.

Las apuestas en la Copa América tienen su clara inclinación hacia la ’Albiceleste’, pues llegan a este campeonato en un buen momento y con una plantilla muy eficaz. ¿Serán capaces los dirigidos por Lionel Scaloni de mantener su estatus de campeón vigente?, ¿Brasil con su nuevo técnico podrá llegar a ser campeón y echar por tierra las aspiraciones argentinas?, ¿La ‘garra charrúa’ uruguaya podrá alcanzar su título 16? ¿Conseguirá Perú su tercera Copa América?

Argentina se perfila como la principal favorita

La ‘Albiceleste’ parte como primera favorita para llevarse la Copa América este año y revalidar su estatus de campeona. La oncena dirigida por Scaloni además de ser la campeona vigente de la Copa América, es también la actual campeona del mundo y lideran hasta el momento, y de forma cómoda, la tabla de posiciones de las Eliminatorias para el próximo Mundial del 2026.

Además, llegan con una de las mejores (si no la mejor) plantillas del torneo conformadas por potentes jugadores como: Emiliano Dibu Martínez, Nicolás Otamendi, Cristian Cuti Romero, Nicolás Tagliafico, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Giovani Lo Celso y Nicolás González. No olvidemos que también contarán con la veteranía de Lionel Messi y Ángel Di María, el cual será su última Copa América y por ende, se espera que Di María derroche talento.

Argentina quedó en el Grupo A junto con Perú, Chile y Canadá, lo que presenta una serie de retos interesantes para el equipo. Esto les permitirá enfrentarse a diversas selecciones con estilos de juego diferentes. Un enfrentamiento clave en este grupo será contra Perú en la tercera jornada, programada para el 29 de junio, lo que añade un desafío interesante para la ‘Albiceleste’.

Brasil llega con nuevo técnico y es la segunda favorita

La ‘Canarinha’ no es una selección que deba desestimarse, muy a pesar de que no ha tenido un buen rendimiento en los últimos años. La delegación brasileña arribará con su nuevo técnico, Dorival Júnior, el cual apostará fuertemente por los nuevos talentos brasileños. De hecho, en la convocatoria, el nuevo técnico incluyó a 11 jugadores que no pasan de los 25 años, mientras que los mayores de 30 años quedaron solo tres: el portero Alisson (31) y los laterales Danilo (32) y Wendell (30).

En cuanto al Fixture de la Copa América, Brasil quedó en el grupo D donde pudiese sufrir con las oncenas de Colombia y Paraguay. Esto crea incertidumbre, pues puede darse la posibilidad de que la Canarinha pase como segundo del grupo y se vea la cara en cuartos de final ante los uruguayos que también son favoritos.

Uruguay va tras su 16 campeonato

Los ‘charrúas’ uruguayos se perfilan como tercer favorito, ya que cuenta con una plantilla muy equilibrada, van de segundo en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial del 2016 y les tocó un fixture bastante favorable. Uruguay está en el Grupo C, el cual, en teoría, no representa mucha amenaza para que pasen de primero a los cuartos. Si Brasil pasa de segundo, veríamos una final adelantada. Si pasa de primero, probablemente se enfrentarán en semifinales.

La Copa América 2024 promete ser un torneo lleno de emociones, con Argentina, Brasil y Uruguay liderando las expectativas de los aficionados. Cada una de estas selecciones tiene sus propias fortalezas y desafíos, lo que añade un extra de imprevisibilidad al campeonato. A medida que el inicio del torneo se acerca, la pregunta en la mente de todos es: ¿quién ganará este año? ¡Prepara ya tus apuestas deportivas y elige a tu equipo ganador!