Óscar Ruggeri muestra su apoyo incondicional a Ricardo Gareca.

El argentino Óscar Ruggeri opina sobre la actualidad de Perú y Chile.

Es conocida la gran amistad que une al mítico ex jugador argentino Óscar Ruggeri con Ricardo Gareca quien nos llevó al mundial y que actualmente es técnico de la selección chilena. Ante esta situación Ruggeri mostró su apoyo a Gareca y opinó sobre las actualidades de ambas selección.

“Todas las selecciones viven recambios, el tema es que hay que estar preparados para esos recambios, porque no es agarrar a un chico y ponerlo en la cancha, tienen que agarrar a un chico que venga acostumbrado ya a entrenar con los de selección, a ponerse la camiseta de la selección, que no es sencillo, no es para todos”, declaró Ruggeri.

Recordemos que tanto Chile como Perú vienen viviendo una época de transición ante la necesidad de un re cambio general de sus jugadores. Esto es un trabajo a futuro que las federaciones de dichas selecciones deben saber llevar el proceso para no apurarse en obtener resultados y apoyar el crecimiento.

“Siempre lo voy a apoyar a mi amigo, somos como hermanos, lo voy a apoyar. Todo lo que hizo en Perú fue grandioso, pero donde él vaya yo voy a estar con él”, agregó Ruggeri, mostrando su total apoyo al “tigre” Gareca porque existe un cariño que los une desde la época que eran jugadores.

Cabe resaltar que ambas selecciones afrontaban la Copa América 2024 en Estados Unidos con nuevos entrenadores y con la ilusión mostrar todo lo que habían trabajado pero, siendo sinceros, ambas escuadras dejaron más dudas que certezas. Perú y Chile se fueron eliminados en primera ronda y dejaron mucho que desear.

De esta manera, Óscar Ruggeri demostró su hermandad con Ricardo Gareca y sabe que el “tigre” puede contar con él en cualquier situación, hecho que llena de confianza al estratega chileno de cara a lo que resta. Sabemos que comenzar de cero es difícil y toma tiempo que den resultados pero es momento de poner la primera piedra.