Enzo Fernández: Disculpas públicas ante las acusaciones de racismo

Enzo Fernández, se disculpó ante las severas acusaciones de racismo.

Ante las duras acusaciones de racismo que emitió la federación francesa de fútbol luego de las celebraciones argentinas por la obtención de la Copa América, Enzo Fernández quien era el principal acusado, publicó en sus redes una carta de disculpas ante lo sucedido y admitió que le ganó la algarabía.

“Quiero disculparme sinceramente por un video publicado en mi Instagram durante los festejos de la Selección Argentina. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. El video en ese momento y esas palabras no reflejan mis creencias ni mi carácter”, fue lo que publicó Enzo.

Recordemos que ante estos hechos, sus compañeros de equipo habían elevado su voz de protesta por los cánticos racistas y no querían verlo ni en pintura a Enzo Fernández. Todo esto causó gran controversia y el jugador argentino tuvo que afrontar la situación y aclarar el tema con este comunicado.

Cabe resaltar que la FIFA ya se a expresado anteriormente ante diversos hechos racistas y a expresado su postura de poner mano dura ante cualquier situación de racismo o de intento del mismo. Estamos totalmente de acuerdo en que debemos erradicar todo tipo de hostigamiento a las personas que no tienen lugar en el fútbol.

De esta manera, Enzo Fernández, quiere cerrar este tema y pasar la página para reincorporarse de la mejor manera a su club, Chelsea y que no se pierda la unión y el compañerismo que se venía forjando. Es hora de hacer un llamado a la conciencia, aceptar los errores y pedir las disculpas del caso para dar el ejemplo.