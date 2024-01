Ya están los 16 mejores del continente. Los dos primeros clasificados de los seis grupos avanzan automáticamente a los octavos de final, donde se les unirán los cuatro mejores terceros clasificados.

El torneo ha presentado un fútbol de primer nivel durante la fase de grupos y se espera que continúe el impulso hasta llegar a las fases eliminatorias. Ahora será una situación de vida o muerte para todos los equipos.

Luego de los últimos jugados en la fase de grupos, Corea del Sur de Son Heung-min se clasificó a octavos tras conceder el empate en el último minuto en un alocado empate 3-3 con los pececillos de Malasia.

El resultado en Doha significó que los coreanos avanzaron como subcampeones del Grupo E y evitaron un enfrentamiento en octavos de final con Japón, favorito antes del torneo.

Mientras que Bahréin encabezó el Grupo E y se enfrentará a Japón tras vencer 1-0 a Jordania, que también pasó a octavos de final.

Y en el último partido de la fase, Arabia Saudita empató sin goles ante Tailandia.

Los octavos de final de la Copa Asiática 2023 se disputarán entre el domingo 28 y el miércoles 31 de enero, a razón de dos partidos por día que definirán a los ocho clasificados para los cuartos de final.

Australia vs Indonesia – domingo 28 (6:30 am)

Tayikistán vs Emiratos Árabes – domingo 28 (11:00 am)

Irak vs Jordania – lunes 29 (6:30 am)

Qatar vs Palestina – lunes 29 (11:00 am)

Uzbekistán vs Tailandia – martes 30 (6:30 am)

Arabia Saudita vs Corea del Sur – martes 30 (11:00 am)

Bahréin vs Japón – miércoles 31 (6:30 am)

Irán vs Siria – miércoles 31 (11:00 am)

hora peruana

🏆 ¡ASÍ QUEDAN LOS OCTAVOS DE FINAL EN LA COPA ASIÁTICA!

🇸🇦 Arabia Saudita vs Corea del Sur🇰🇷

🇦🇺 Australia vs Indonesia🇮🇩

🇮🇶 Irak vs Jordania🇯🇴

🇹🇯 Tayikistán vs Emiratos Árabes Unidos🇦🇪

🇺🇿 Uzbekistán vs Tailandia🇹🇭

🇶🇦 Qatar vs Palestina🇵🇸

🇮🇷 Irán vs Siria🇸🇾

🇧🇭 Bahréin vs Japón🇯🇵… pic.twitter.com/pecYhjBlWR

— Nahuel Lanzón (@nahuelzn) January 25, 2024