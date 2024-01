Scaloni seguirá al frente de la selección argentina sin despedirse

Scaloni confirmó que seguira como DT en la selección argentina, en una entrevista para un medio italiano despejó las dudas sobre su salida. Debido a que en noviembre del año pasado, Lionel Scaloni dejó dudas sobre su permanencia en la selección argentina a raiz de una fuerte declaración en conferencia de prensa.

“Quiero un tiempo para pensar porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles”, afirmó el director técnico de la Albiceleste que hizo que Argentina se llevará la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022.

Para meses posteriores asegurar que continuará al mando de los campeones del mundo. “Se habló mucho, pero siempre dije la verdad. Habían momentos para pensar y saber qué hacer. Esto no fue una despedida ni nada, estaba pensando en cómo continúa la Selección. El momento también de dar espacio a los jóvenes, y esto para nosotros es importante. Era un momento de reflexión”, aseguró para Sky Sport.

Antes de dar la declaración, Scaloni tuvo una reunión con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia. Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección argentina, su permanencia parece segura hasta la Copa América que se realizará en Estados Unidos.

Antes de finalizar la entrevista el tema se desvió hacia el futuro de Lionel Messi en la selección argentina.

“Continuará hasta que diga lo contrario. Yo no seré el que diga que no va a venir más. Creo que sí, que él sigue, sobre todo porque es feliz dentro de un campo de juego. Es feliz ahí. Es realmente él jugando a la pelota. Siempre decimos que debe continuar hasta que no pueda hacerlo, porque después será aún más difícil para él, pero para todos será duro no volver a verlo en el campo”, finalizó Scaloni.

