Copa Libertadores: Sportivo Trinidense gana 1-0 fuera de casa contra El Nacional.

Tomás Reyes se convirtió en el héroe de Deportivo Trinidense al anotar el gol decisivo que aseguró la victoria y el pase a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2024

Sportivo Trinidense logró una victoria sobre El Nacional, asegurando un paso significativo a la Fase 3 de la Copa Libertadores de América.

Desde los primeros compases, El Nacional mostró una clara intención de buscar el partido. A los 10 minutos, Byron Torres destacó por su velocidad en el sector, ejecutando un potente disparo hacia el arco, pero la sólida defensa guaraní desvió el balón, enviándolo a un tiro de esquina.

En el primer minuto, Tomson Minda protagonizó un robo de balón en la salida, entregándolo a Marcos Olmedo. El centrocampista ejecutó una hábil ruleta en el borde del área y disparó nuevamente contra la defensa, resultando en un despeje que llevó la pelota a un córner.

En el minuto 18, Sportivo Trinidense estuvo al borde de abrir el marcador cuando David Villalba tuvo la oportunidad de disparar a gol, pero su remate con la derecha no encontró la conexión adecuada. Siete minutos después, el equipo tuvo otra ocasión clara, esta vez con un cabezazo de Romero, pero el arquero ecuatoriano logró controlar el balón de manera efectiva. Sin embargo, al minuto 30, la fortuna no estuvo del lado del equipo paraguayo, ya que tres jugadores de Sportivo Trinidense no lograron conectar un balón que se paseó por todo el área de El Nacional, manteniendo el marcador en empate 0-0.

Segundo tiempo

En la segunda mitad, El Nacional intensificó su búsqueda hacia el arco visitante, generando mayores amenazas ofensivas. Sin embargo, esta ofensiva más decidida dejó espacios notables que fueron hábilmente capitalizados por el equipo visitante.

Al minuto 60, Del Valle se desplazó por el centro del campo y realizó un preciso pase en profundidad hacia Romero, sin embargo, el disparo del delantero se elevó por encima del arco defendido por Chala. En la respuesta inmediata, Mejía habilitó a Ordoñez, quien se encontró en una situación mano a mano con el arquero, pero la intervención del guardameta paraguayo impidió que el marcador se inclinara a favor del equipo local. Diez minutos más tarde, el mismo atacante tuvo otra oportunidad en solitario, pero no logró capitalizar la ocasión de gol.

En el minuto 80, Salcedo rozó el tan ansiado 1-0 para el equipo visitante al recuperar un balón en la salida, pero su potente disparo impactó en el poste, dejando la incertidumbre en el marcador. Sin embargo, este fue solo un preludio, ya que tres minutos después, Tomás Reyes protagonizó una jugada magistral dentro del área, colocando la pelota con precisión en uno de los lados del arco y sellando así el 1-0 final a favor de Sportivo Trinidense.

