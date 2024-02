Los 2 países de Sudamérica que no juegan la Copa Libertadores

A pesar de que pertenecen a Sudamérica, estos países no participan de la Copa Libertadores ni tampoco en las Eliminatorias de la Conmebol.

Aunque suene disparatado, estas dos naciones forman parte del territorio de América del Sur, pero a diferencia del resto de Sudamerica, integran la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Los equipos de fútbol de ambos países no participan de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana o alguna competencia relacionada con la Conmebol, en el cual compiten diversos países como Argentina, Brasil, Uruguay, etc.

Para esta edición de la Copa Libertadores, al igual que años anteriores, se harán presente los equipos más destacados de Sudamérica, estos países seran: Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, Paraguay, Chile, Venezuela, Uruguay y Argentina.

Sin embargo, Guayana y Surinam no contarán con ningún representante, debido a que, a pesar de integrar la zona sur de América, no compiten en la Conmebol. Estos dos países son los únicos de Sudamerica que no han competido en el torneo desde su creación en 1960.

Los territorios anteriormente mencionados no juegan la Copa Libertadores y, a menudo, otros torneos de la Conmebol por su idioma, su independencia y su nivel futbolístico. Por ejemplo, en Surinam, la lengua oficial es el neerlandés, ya que fueron colonia de los Países Bajos durante varios años.

Sin embargo, Guayana estuvo bajo el mandado de Reino Unido. Por ello, hablan más el inglés que el español. Por otro lado, el deporte más popular es el cricket.

Además, la tardía independización de Guyana y Surinam también influyó en su ausencia en los torneos de la Conmebol. Guayana se independizó en 1966, mientras que Surinam lo hizo en 1975. Para entonces, la Conmebol ya tenía más de 50 años de creación, por lo que ya estaban defínidos los formatos y el numero de participante de la Confederación Sudamericana de Fútbol.