Corazón de POETA

Manzaneda sostiene que después de esta pandemia, todos serán mejores personas

El mediocampista de César Vallejo, José Manzaneda, se refirió al momento que atraviesa nuestro país por el coronavirus y comentó cómo la pasa en estos días.

“Se extraña al fútbol porque me he dedicado a esto desde niño y esto choca un montón.

Hablo con mi familia por teléfono, veo películas y preparo postres con mi novia. Todos

debemos poner nuestro granito de arena. Trato de tomar esto como una reflexión, para ser

mejor persona en el mundo después de esto”, señaló el ex blanquiazul.

Además, es optimista con que esto terminará. “Hay que estar tranquilos y ser responsables

que muy pronto volveremos a disfrutar del fútbol. Seamos conscientes y quedémonos en

casa”, finalizó.