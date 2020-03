“De todo lo malo, saquemos lo positivo”

Libman de UTC se refirió al aislamiento social, e indicó que lo bueno de esto, es que todos pueden aprovechar pasando tiempo con la familia

El portero y capitán de UTC de Cajamarca, Salomón Libman, viene cumpliendo con las

normas del Gobierno y se suma al apoyo contra el Coronavirus. El popular ‘Yuyo’ sostiene

que no todo es malo en este aislamiento social obligatorio, pues esto hace que las familias

se unan más al pasar más tiempo juntas.

“El mejor abrazo del mundo, mis hijos y esposa imaginando que es un gol al último

minuto. Son tiempos difíciles, pero siempre hay que sacar lo positivo, el estar en familia y

aprovechar los momentos juntos porque con fe de está salimos”, manifestó el portero de 36

años.

El plantel de UTC viene trabajando desde sus casas, algunos volvieron a Lima y otros se

quedaron en Cajamarca. En el caso de Libman, se encuentra en la capital y diariamente

comparte su rutina de trabajo en sus redes sociales.

A través del WhatsApp, el técnico Navarro se comunica todos los días con el grupo para

saber cómo vienen trabajando, pues la idea es llegar con buen físico al reinicio del torneo.

En el tema de pagos, UTC aún no hace el depósito del mes de marzo, pero indican que no

habrá nada de corte de salarios.