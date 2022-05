Cornejo: “Esperamos que podamos hacer un buen partido”

Miguel Cornejo, mediocampista de Alianza Lima, habló sobre la última jornada de la Copa Libertadores, dónde enfrentarán a River Plate

Miguel Cornejo, mediocampista de Alianza Lima, habló sobre la última jornada de la Copa Libertadores, dónde enfrentarán a River Plate. El joven futbolista señaló que esperan hacer un buen partido ante el ‘Millonario’ en el Estadio Monumental de Argentina.

Tiene mucha Fe cerrar bien la Copa Libertadores con un triunfo o empate: “Esperamos que nos vaya bien y que podamos hacer un buen partido. En el fútbol pasa de todo, uno siempre espera lo positivo y esperamos que nos vaya bien”, dijo el futbolista.

Cornejo señaló que quieren dejar el nombre de Perú en lo alto, internacionalmente: “Hay que hacer un buen partido para dejar el nombre del Perú en alto”.

Josepmir Ballón, capitán de Alianza Lima, habló sobre la última jornada de la Copa Libertadores, dónde enfrentarán a River Plate. El futbolista nacional señaló que este encuentro lo toman como una final.

“No estamos cerrando bien la Copa porque no hemos logrado el objetivo. No se puede de hablar de cerrar bien un torneo, cuando no se logra un objetivo, más cuando estás en un equipo grande”, declaró Ballón antes de partir a Buenos Aires.