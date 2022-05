Mbappé: “El sueño del Real Madrid nunca se acaba”

Kylian Mbappé, delantero de París Saint Germain, señaló que su sueño de jugar en el Real Madrid sigue intacta

Kylian Mbappé, delantero de París Saint Germain, señaló que su sueño de jugar en el Real Madrid sigue intacta. El atacante francés señaló que ya firmado tres años pero no sabe que le pasará en el futuro del fútbol profesional.

Asegura que su decisión de quedarse, ya lo tenía pensado desde hace una semana: “La semana pasada tomé la decisión de quedarme y lo primero que hice fue decírselo al presidente del Real Madrid, a Florentino Pérez, porque le respeto y respeto al club. Creo que era importante decírselo yo, que no iba a ir. Un gran jugador tiene que ser honesto. Era importante porque tenemos una buena relación”, explicó Mbappé, que fue preguntado sobre si su sueño de jugar en el Real Madrid se ha terminado.

Mbappé que ahora a firmado por el PSG, pero no sabe que le pasará en el futuro: “Nunca se acaba”, respondió el parisino. “Pero ahora he firmado un contrato de tres años. No se sabe lo que puede pasar en el futuro”.

Metió candela y asegura que en España hay cláusulas liberatorias: “En España puedes tener cláusulas liberatorias, pero en Francia no. Para ser honesto, sólo pienso en mi nuevo contrato y en la temporada que viene. No quiero pensar en otras cosas porque tienes que respetar a todo el mundo si quieres ser un gran jugador, y ahora tengo que respetar a mi club. Por el momento soy jugador del PSG”