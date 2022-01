Cossio sobre Cienciano: “Este es un grupo que viene trabajando muy bien”

Alexis Cossio, nuevo lateral izquierdo de Cienciano, habló sobre su presente en el club cusqueño y destacó el trabajo de Gerardo Ameli

Alexis Cossio, nuevo lateral izquierdo de Cienciano, habló sobre su presente en el club cusqueño y destacó el trabajo de Gerardo Ameli. El futbolista también menciono como fue su recuperación tras sufrir lesión en entrenamientos.

“Cienciano es un club muy importante en el fútbol peruano, hizo una campaña bastante buena, se metió a un torneo internacional. Conozco al comando técnico porque he trabajado antes con Gerardo y eso es importante. El club además me dio la oportunidad de esperarme para estar bien y es algo que desde ya valoro mucho”, comentó en entrevista para Radio Ovación.

Sobre el comando técnico: “Ha potenciado muchas cosas, ellos ven el fútbol de una manera muy similar a la que yo lo veo, que es poner mucha intensidad, hacer presión alta y armar un esquema para contrarrestar al equipo rival. Este es un grupo que viene trabajando muy bien, todos se están compenetrando y se está formando una familia”.

Sobre su adaptación en la altura de Cusco: “Ya había jugado en Cusco, la primera vez que vine me costó un poco para poder sentirme como yo quería, pero ahora no sentí tanto el golpe de la altura. He mejorado mucho en el tema físico, ya pude hacer un partido de práctica, me siento bien pero sé que aún me falta un poco. Mientras uno trabaje el cuerpo se adapta”.

Finalizó su entrevista hablando sobre su rival en la primera fecha de la Liga 1″Vallejo viene con un estilo de juego de hace muchos años, plantea el mismo esquema y eso te da cierta ventaja para poder afrontarlo. Va a ser un partido muy duro, muy intenso, lo imagino de mucha fricción”.