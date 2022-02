Coudet arremete contra Perú sobre la lesión de Tapia

Eduardo Coudet, DT de Celta, mandó su ‘chiquita’ a Perú por una nueva lesión de Renato Tapia que lo deja fuera de la convocatoria en LaLiga.

Luego de que Celta de Vigo anuncie oficialmente que Renato Tapia sufrió un esguince en la rodilla derecha, Eduardo Coudet expresó su incomodidad.

En conferencia de prensa, “Chacho” Coudet dejó en claro que Renato Tapia llegó con molestias al club tras sus partidos por Eliminatorias. Además indicó que fue tratado inmediatamente por el cuerpo médico del equipo, diagnosticando un esguince leve del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

“Vuelve tocado. Parece que somos un taller mecánico que se lo arreglamos para que juegue en Perú. Un toque de atención para el cuidado de nuestros jugadores. Lo preparamos de la mejor manera para que jueguen en su selección, pero también para que jueguen en el club”, declaró Coudet muy fastidiado.

“Van demasiadas veces. La primera vez uno no tiene la culpa de nadie y que puede pasar. Ahora, si cada vez que le toca ir a cada convocatoria va a volver con dificultades ya es un llamado de atención que la gente de Perú debe tomar ciertos cuidados”, agregó.

Próximos partidos de Celta de Vigo

Celta vs. Rayo Vallecano – 5 de febrero

Cádiz vs. Celta – 12 de febrero

Celta vs. Levante – 21 de febrero

Atlético Madrid vs. Celta – 26 febrero