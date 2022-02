Lewandowski habló sobre Haaland y Messi

Robert Lewandowski puso en tela de juicio el futuro de Haaland y habló sobre lo que sucedió con Messi en la gala del Balón de Oro.

Lewandowski, habló con el medio polaco ‘Pilka Nozna’, en donde se refirió a los diferentes premios a los que ha estado nominado: como el The Best de la FIFA y el Balón de Oro de L’Equipe. Además, aprovechó la ocasión para mandarle su ‘chiquita’ a Lionel Messi y Erling Haaland.

“He llegado a la conclusión de que el premio de la FIFA importa más. En el Balón de Oro solo votan periodistas, no hay una verificación clara. En el de la FIFA vota la prensa, los capitanes y seleccionadores. Ellos saben cuánto nos cuesta cada partido, cada récord, cada lesión”, sentenció el ariete.

Con respecto a Messi: “Yo sí le voté porque aprecio lo que hizo este año y antes. Messi decía que me votaría para el Balón de Oro, pero no lo hizo. ¿Cambió su discurso? No lo sé. No tengo quejas”.

“Para Messi, cambiar de club ha sido una experiencia abrumadora. Nunca ha jugado fuera de España, nunca ha hablado otro idioma. Se encontró con una barrera de comunicación. Cristiano ha cambiado de club y de liga varias veces. La edad a la que cambias de equipo no es importante, las diferentes circunstancias son decisivas”, añadió.

NI HAALAND SE SALVÓ

“Es un tipo de jugador diferente a mí. Es fuerte, rápido, físico. Su juego se basa en eso. El hecho de que alguien tenga un gran potencial no significa que se convertirá en una estrella durante muchos años. Cada uno tiene su propio desarrollo”, concluyó