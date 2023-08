Courtois será baja con el Real Madrid por una grave lesión

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla. Será operado en los próximos días.

Malas noticias para el Real Madrid. Uno de sus mejores jugadores se lesionó de gravedad, por lo que será operado dentro de estos días. El guardameta belga, Thibaut Courtois, tiene una rotura del ligamento anterior de la rodilla izquierda y será baja por varios meses. El tiempo de recuperación podría ser al menos de 9 meses. Según la Cadena Ser, Courtois se lesionó en un partido de entrenamiento. Al parecer, se produjo un giro en su rodilla cuando se apoyó en esta y salió del campo entre lágrimas.

Este es el mensaje del parte médico de Courtois compartido por el Real Madrid:

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Thibaut Courtois se le ha diagnosticado una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días”.

El reemplazante de Courtois en la plantilla es el ucraniano de 24 años, Andriy Lunin. El portero de 1.91 metros disputó un total de 17 partidos con el Real Madrid, pero encajó 19 goles y solo mantuvo invicta su portería en 4 ocasiones. Por lo que no se destaca que el Real Madrid fiche a un portero de emergencia en este mercado de fichajes.

Uno de los nombres que ha sonado es el del español David de Gea. El portero de 32 años quedó libre tras no renovar su contrato con el Manchester United. En sus años como ‘Red Devil’ fue un jugador clave, a pesar de cometer algunos errores graves. Precisamente por la falta de garantías, De Gea no juega con la Selección Española desde 2020. Hace unos años, David de Gea estuvo a punto de fichar por el Real Madrid, pero los documentos llegaron tarde y no pudo vestir la camiseta blanca.

