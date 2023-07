David De Gea confirma su salida del United

Luego de 12 temporadas de manera ininterrumpida, David De Gea confirmó su salida del Manchester United, quedando como jugador libre al expirar su contrato.

El contrato del jugador de 32 años con el United expiró a fines de junio y no se llegó a un acuerdo nuevo a pesar de las conversaciones que tuvieron lugar durante la temporada.

Según los informes, el DT del United, Erik ten Hag, ha estado presionando para fichar a un nuevo portero en esta ventana de transferencia, y se dice que un acuerdo para André Onana del Inter de Milán está mas que confirmado.

El holandés rindió homenaje a la partida de De Gea, quien ganó el guante de oro de la Premier League la temporada pasada.

Ten Hag dijo: “Se necesita una gran calidad y carácter para alcanzar el nivel de jugar un solo partido para el Manchester United. Hacerlo 545 veces en 12 años es un logro especial, especialmente en la posición de portero, donde cada partido te pone en el centro de atención”.

Como dato extra, De Gea era el último sobreviviente de aquella última vez del Manchester United que conquistó la Premier League en la temporada 2012-13, la cual también marcó el adiós definitivo de su legendario técnico, Sir Alex Ferguson.

I just wanted to send this farewell message to all Manchester United supporters.

I would like to express my unwavering gratitude and appreciation for the love from the last 12 years. We’ve achieved a lot since my dear Sir Alex Ferguson brought me to this club. I took incredible… pic.twitter.com/6R7ezOEf1E

— David de Gea (@D_DeGea) July 8, 2023