Edwin Van der Sar, sufre derrame cerebral

La leyenda del Manchester United y del Ajax, Edwin van der Sar, sufrió una hemorragia cerebral el viernes.

Van der Sar se desempeñó como director ejecutivo en el Ajax, hasta mayo, confirmó que el ex portero ha tenido una hemorragia cerebral. Actualmente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y se encuentra en condición estable.

Van der Sar había decidido dejar su puesto como responsable de la política del Ajax a partir del 1 de junio, hace menos de seis semanas. Después de recibir críticas durante meses, el ex internacional declaró el 30 de mayo que estaba “terminado” por completo.

Cada vez estaba más frustrado por los problemas deportivos en el Ajax, que tuvo una mala temporada y donde también tuvo que despedirse de su amigo y codirector Marc Overmars, por su comportamiento inapropiado.

Los clubes en donde pasó: Juventus, Fulham, Manchester United a través de sus redes sociales dejaron su mensaje de aliento hacia quien fuese su portero.

Se retiró del fútbol en 2011, aunque en 2016 volvió a ponerse los guantes para jugar algunos partidos con el club donde inició su formación futbolística en las Ligas regionales de su país, mientras llevaba tiempo su mando como gerente y director deportivo.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.

Once there is more concrete information, an update will follow.

Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 7, 2023