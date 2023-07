El legendario Kobe Bryant será portada del NBA 2K24

La saga NBA 2K24 ha elegido a Kobe Bryant como su imagen de portada por segunda vez.

Consolidando su estatus como una figura icónica en el baloncesto, el fallecido jugador y leyenda de Los Angeles Lakers, será portada en las ediciones especiales.

El juego se lanzará en dos ediciones: Kobe Bryant Edition y Black Mamba Edition.

Anteriormente, el apodado Mamba Black fue portada del NBA 2K10, NBA 2K17 y NBA 2K21, Bryant también aparecerá en la portada de NBA 2K24, consolidando su estatus como una figura icónica tanto en el baloncesto como en los videojuegos.

Si bien los detalles sobre NBA 2K24 aún son escasos. El reciente anuncio en la cuenta oficial de Twitter de NBA 2K ha arrojado algo de luz sobre lo que los fanáticos pueden esperar.

También se ha presentado la portada de ambas ediciones, con la primera mostrando a Bryant ejecutando una volcada contra un fondo caleidoscópico vibrante, mientras que la última presenta un perfil de primer plano de su rostro determinado y cubierto de sudor.

El anuncio también mencionó que los pedidos anticipados para el juego se abrirán el 7 de julio.

La revelación provocó reacciones entusiastas de los fanáticos en las redes sociales, con emojis de corazones y serpientes llenando la sección de comentarios.

8️⃣ ♾️2️⃣4️⃣

Sharing the Mamba Mentality with the next generation. Introducing our #NBA2K24 cover athlete, Kobe Bryant.

💛 Kobe Bryant Edition

🐍 Black Mamba Edition

Pre-order your copy tomorrow. pic.twitter.com/afcqMh5qr8

— NBA 2K (@NBA2K) July 6, 2023