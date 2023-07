La F1 anuncia su calendario y sedes de GP para el 2024

La temporada 2024 de F1 comenzará con dos Grandes Premios de sábado por la noche en Bahréin y Arabia Saudita, según reveló el miércoles el calendario récord de 24 carreras del próximo año.

Bahréin albergará la primera carrera de la temporada el sábado 2 de marzo y la Fórmula 1 se dirigirá a las calles de Jeddah la semana siguiente.

Los dos Grandes Premios se adelantaron 24 horas debido al período sagrado musulmán del Ramadán, que comienza el domingo 10 de marzo de 2024.

El calendario de 2024 marca un claro paso de la Fórmula 1 para regionalizar más su calendario en un intento por hacerlo más sostenible y reducir las cargas logísticas.

Con Japón moviéndose de septiembre a abril, hay una etapa clara en Oriente Medio y Asia para comenzar la temporada que ayudará con la eficiencia del transporte, aunque las brechas de dos semanas entre Australia, Japón y China probablemente significarán que el personal del equipo de F1 volará de un lado a otro. a Europa.

Miami precede a las etapas habituales de verano en Europa, con el GP de Canadá el 9 de junio marcando ese período.

Azerbaiyán se ve obligado a volver a asociarse con Singapur, antes de que la ausencia de una carrera a principios de octubre cree una brecha de cuatro semanas antes del triple encabezado de EEUU, México y Brasil, mientras que Qatar ahora es la penúltima carrera de la temporada ayuda con el transporte a Abu Dhabi.

El GP volverá a la China, por primera vez desde 2019.

