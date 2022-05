Exjugador de Ajax muere tras ser golpeado por su familia

¡Futbol de luto! Jody Lukoki, ex futbolista del Ajax, falleció a los 29 años en el hospital de Almere en los Países Bajos. El exjugador sufrió un un paro cardíaco tras ser operado para amputarle una pierna.

Familiares del jugador lo agredieron durante una discusión familiar en un fiesta. Consecuentemente, el exjugador acudió a la clínica, pero su caso se complicó.

El exjugador acudió por dolor de cabeza y en una rodilla. Los médicos tuvieron que amputar la rodilla porque detectaron que estaba infectada. Jody Lukoki entró en coma al finalizar la operación y posteriormente sufrió el infarto.

La policía ya investiga la muerte de Jody Lukoki porque existe una denuncia por la discusión, así que pedirá realizar la autopsia al exfutbolista para determinar la causa exacta de su muerte.

El Ajax lamentó el fallecimiento de su canterano. Quien actualmente trabajaba por su propia cuenta para encontrar espacio en algún equipo, enviando sus condolencias a la familia de Lukoki. “Ajax desea a los familiares de Lukoki mucha fuerza para sobrellevar esta pérdida”, mencionó el equipo de la Eredivisie en un comunicado.

¡Que en paz descanse Jody Lukoki!

Our former player Jody Lukoki has passed away at the age of 29.

Rest in Peace, Jody 🤍

— AFC Ajax (@AFCAjax) May 9, 2022