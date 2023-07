Mount deja al Chelsea tras 18 años y ficha por el Manchester United

El mediocampista de 24 años, Mason Mount, fichó por los próximos 5 años con opción a 1 más como jugador del Manchester United.

El jugador inglés, Mason Mount, es nuevo jugador del Manchester United. Su traspaso fue por unos 50 millones de libras más 5 en variables. Llega procedente del Chelsea tras pasar alrededor de 18 años relacionado con los ‘Blues’. El futbolista nacido en Portsmouth tendrá un contrato con los ‘Red Devils’ hasta junio de 2028, con opción a un año más. La joya del Chelsea le dará al club 5 millones de libras extra, si consigue ganar trofeos con el equipo que dirige Erik ten Hag en los próximos 5 años.

“Hola hinchas del Chelsea, dadas las especulaciones en los últimos 6 meses, puede que no se sorprendan. Sin embargo, no hace que sea más fácil decirles que he tomado la decisión de dejar el Chelsea. Siento que merecen más que una declaración escrita, así que quería decirles directamente lo agradecido que estoy por todo el apoyo en estos últimos 18 años. Sé que algunos de ustedes no estarán contentos con mi decisión, pero es lo conveniente en este momento en mi carrera. Les deseo lo mejor”. Declaró Mason Mount en un emotivo video de despedida a sus fans.

De los últimos 4 años de Mason Mount en el Chelsea, 2 fueron los más gloriosos del club siendo el inglés el mejor jugador del equipo. No obstante, esto no es suficiente para los ‘Pensioners’. El contrato de Mount era hasta 2024 y cobraba como un canterano más. El jugador quería renovar para tener un salario acorde con su rendimiento. Sin embargo, el Chelsea lo quería mantener como uno de los jugadores que menos cobra del equipo dada su difícil situación económica.

La otra razón también tiene que ver con la actualidad financiera del Chelsea. Por las malas inversiones del presidente, Todd Boehly, generó que el club esté al límite del Fair Play Financiero. Ahora para cuadrar las cuentas han tenido que vender a muchos jugadores, pero el caso de Mount es especial. Al ser canterano del Chelsea, el dinero que ingresó el club por él no se amortizará e irá directamente a sus beneficios de la temporada 23/24.