Luis Iberico debutó en Europa y falló frente del arco

El atacante peruano, Luis Iberico, jugó sus primeros minutos con el Riga FC de Letonia. Iberico no la pudo meter cerca del área chica

El ex jugador de Melgar, Luis Iberico, hizo su debut con el Riga FC tras haber sido presentado hace 4 días. El futbolista peruano de 24 años entró a los 79’ por el delantero letón, Marko Regza, cuando el partido ya estaba definido. Pudo jugar 15 minutos en la victoria de su equipo por 3 a 1 frente al Liepāja. Con ese resultado, el Riga FC es puntero de la Virsliga con 52 unidades, con un punto de ventaja del Rigas FS.

Luis Iberico tuvo su primera ocación en sus 3 primeros minutos en el terreno de juego. El delantero peruano ingresó para jugar en el centro de ataque como 9 de referencia. A los 82’, el lateral derecho del Riga FC, Raivis Jurkovskis, metió un centro al área dirigido a Iberico. Lamentablemente, el ex Melgar se apresuró en definir tras la salida del portero, Luka Sanikidze. Es así como intentó rematar con el pecho y desperdició esa clara ocasión de gol. No obstante, evitó que el balón saliera del campo con un taco a Mikael Soisalo quien tampoco pudo anotar. Riga FC vs Liepāja

En los últimos minutos del encuentro, Luis Iberico tuvo otra ocasión de gol. Su segunda chance fue a los 93’, cuando el jugador peruano estaba dentro del área y, tras un pase del mismo Mikael Soisalo, remató al arco rival. Sin embargo, el defensa senegales, Bacary Sané, puso su humanidad para defender la portería del Liepāja.

En el esquema del entrenador del Riga FC, Tomislav Stipić, el equipo juega con 2 atacantes. Por lo que, Iberico tendrá que adaptarse a jugar más al centro y ser más preciso de cara al arco.

Situación de Gustavo Dulanto

El defensa nacional, Gustavo Dulanto, sigue lesionado de su rodilla. Todavía no puede jugar o entrenar y ya se perdió 21 partidos de la Virsliga de Letonia.