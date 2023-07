PSG: Luis Enrique es el nuevo DT y Mbappé no saldrá gratis

El estratega español, Luis Enrique, fue presentado oficialmente por el París Saint Germain. Mbappé no saldrá gratis al Real Madrid

El ex entrenador de la Selección Española, Luis Enrique, se convirtió en el nuevo DT del París Saint Germain. Su contrato será hasta junio de 2025. El estratega nacido en Gijón contará con Aitor Unzué (video analista), Joaquín Valdés (psicólogo) y Rafel Pol (preparador físico) como miembros del staff del PSG. Luis Enrique no entrena a un club desde el 30 de junio de 2017, cuando era el técnico del FC Barcelona. El PSG también anunció la destitución del entrenador francés, Christophe Galtier, tras una temporada.

Luis Enrique llega al PSG tras su paso por la Selección Española. Dejó su selección tras ser eliminado en octavos de final del Mundial de Qatar 2022 frente a Marruecos. Con ‘La Roja’ llegó a las semifinales de la Eurocopa disputada en 2021. También alcanzó la final de la Nations League que perdió con un polémico gol de Kylian Mbappé.

Caso Kylian Mbappé

En conferencia de prensa, el presidente del París Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi, declaró lo siguiente respecto a Kylian Mbappé.

“Nuestra posición sobre Mbappé es muy clara. No queremos que se vaya gratis en junio de 2024, imposible. Kylian quiere quedarse, nosotros queremos que se quede aquí, pero Mbappé tiene que firmar un nuevo contrato para quedarse aquí. Nosotros no queremos perder al mejor jugador del mundo gratis, imposible. Puedes considerarlo imposible. El mismo Mbappé ha dicho que no se irá gratis. Si cambió de opinión no es mi culpa”.

Al-Khelaifi deja claro que Mbappé renovará o dejará al club por cientos de millones de euros.

Títulos de Luis Enrique como entrenador

Se consagró campeón de la Champions League, de LaLiga y de la Copa del Rey en la temporada 2014/15 con el FC Barcelona. Consiguió el Mundial de Clubes, LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de Europa en la temporada 2015/16. En su última temporada con los ‘Culers’ ganó su tercera Copa del Rey y la Supercopa de España.