Cremas se van al TAS

Apelarán hasta la última instancia para recuperar el punto restado por la Comisión de Licencias.

Universitario de Deportes aún no se resigna a perder el punto que le quitó la Comisión de Licencias por deudas con el plantel y trabajadores del club, es por eso que ahora evalúan acudir al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) para apelar la sanción y recuperar el punto, así lo mencionó el gerente deportivo, Francisco Gonzales en Radio Ovación. “Pese a que han salido las resoluciones a nivel local en nuestra contra, estamos convencidos de que no debió ser así. Se está evaluando muy minuciosamente acudir al TAS, pero todavía no hay una decisión final”, declaró.

“Pancho” también dio los motivos que argumentan su apelación. “Al cambiar de administración se está cumpliendo con todo lo relacionado a los requerimientos de Licencias. Ese tema ya está subsanado y no ameritaría ningún riesgo adicional”, añadió. Como se mencionó en el pasado, la excusa que se dio para el incumplimiento de los pagos fue un dinero retenido por líos burocráticos con Solución y Desarrollo.

Actualmente los cremas son punteros del Apertura con 19 unidades, por lo que, de tener éxito su reclamo podrán alejarse un poco más de sus inmediatos perseguidores Alianza Universidad; a quien enfrenta la próxima fecha, y Ayacucho.