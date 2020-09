“Ganar en mesa fue muy positivo”

Mario Salas comenta que lo merecían.

No es un secreto decir que Alianza Lima no pasa por un buen momento futbolísticamente. El equipo dirigido por Mario Salas no ha podido tener ese regreso avasallador que hubieran querido sus hinchas en el Apertura 2020, pero el ‘Comandante’ confía en que seguirán mejorando con el pasar de los duelos.

“Es un envión anímico. Es un golpe positivo. De alguna forma nos pone en otra posición. Aquí lo más importante es la profundidad en los temas y tal cual lo dije, esto pasa por identificar qué es lo que nos está pasando para no sostener los buenos minutos”, declaró Salas.

Asimismo, el entrenador del cuadro blanquiazul agregó que le preocupa la falta de gol de su equipo. “En Alianza Lima no se ha generado muchas ocasiones de gol, hemos generado pocas ocasiones, por lo tanto, lógicamente, los goles no van a venir. Si no tenemos goles es porque no hemos generado”.

Por último, se refirió sobre el atacante Patricio Rubio que hasta el momento no ha podido marcar su primer gol en el Perú. “Lo ha hecho bien. Está en un periodo de adaptación, hemos tenido una para prolongada. Es normal lo que está pasando”, contó el estratega.