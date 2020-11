Cristal no se rompe

Sufrieron para ganarle a Cantolao y esperan el Play-Off.

En el cierre de la Fase 2, Sporting Cristal derrotó por 3-2 a la Academia Cantolao. El cuadro rimense se impuso con doblete de Olivares y tanto de Marchán. Mientras que para el ‘Delfín’ descontaron Celi y Quintero. Los porteños lograron salvarse del descenso pese a la derrota.

El encuentro comenzó siendo parejo, sin embargo, Cristal se puso arriba rápido en el marcador con gol de Christopher Olivares a los 16′ de juego. El equipo rimense, dominaba ante la poca resistencia de Cantolao. Y sobre los 45′, nuevamente Olivares se haría presente en el marcador con un cabezazo tras centro de Corozo para decretar el 2-0 y el segundo en su cuenta personal.

Antes del final del primer tiempo, el venezolano Marchán colocaría la goleada con la que se irían al descanso.

Tras el mismo, Cantolao salió con otra cara a la cancha y de inmediato a los 49′, logró descontar por intermedio de un penal de Yuriel Celi. Minutos después, sería Quintero, quien volvería a acercar al ‘Delfín’ tras anotar a los 60′. Pese a sus demás intentos, el cuadro ‘Delfín’ no lograría empatar, sin embargo, pese al resultado lograron salvar la categoría.

Por su parte, Cristal ahora esperará al ganador del Grupo B para definir al ganador de la Fase 2 y disputar los play-offs.

SPORTING CRISTAL (3)

Renato Solís

—————————-

Carlos Lora

Renzo Revoredo

Rafael Lutiger

Junior Huerto

————————-

José Inga

Diego Soto

Kevin Sandoval

——————–

Jhon Marchán

Christopher Olivares

Washington Corozo

——————

DT: Roberto Mosquera

—————————

ACADEMIA CANTOLAO (2)

José Lozada

———————-

César Barco

Aron Sánchez

Víctor Salas

Orlando Núñez

———————-

Walter Serrano

Christian Sánchez

Mario Tajima

Junior Ponce

Yuriel Celi

—————-

Jarlín Quintero

—————–

DT: Jorge Espejo



Árbitro: Diego Haro

Goles: Christopher Olivares (16′) (45′), Jhon Marchán (45+3′) (CRI); Yuriel Celi (49′), Jarlín Quintero (61′) (CAN).

Cambios: Joao Grimaldo x Washington Corozo, Carlos Cabello x Junior Huerto (CRI); Jesús Castillo x Víctor Salas, Augusto Solís x César Barco, Sandro Rengifo x Junior Ponce, Charles Adibe x Sandro Rengifo, Mario Ceballos x Jarlín Quintero (CAN)

Tarjeta amarilla: Junior Huerto, Rafael Lutiger, José Inga, Diego Soto, Christopher Olivares (CRI); César Barco, Walter Serrano, Jarlín Quintero, Jesús Castillo (CAN).

Tarjeta roja: Jesús Castillo (CAN).

Estadio: Iván Elías Moreno (Lima).

ROBERTO MOSQUERA (DT Cristal)

“Es una noticia terrible el descenso de Alianza Lima. Acabo de hablar con uno de mis mejores amigos como Jaime Duarte y está muy dolido. Además, más de la mitad de mi familia es hincha de Alianza. Pero demostraron que no se hicieron bien las cosas desde hace tiempo y no hay nadie preso por eso”

CHRISTOPHER OLIVARES (Cristal)

“Veníamos trabajando bien. Luego de ponernos arriba, tuvimos tranquilidad para poder manejar el partido, en el segundo tiempo se nos complicó, pero pudimos corregir. Nos veníamos preparando para jugar de buena manera, ahora nos toca prepararnos y pensar en los objetivos que vienen”.