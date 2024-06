Cristal sacó a su entrenador

Enderson Moreira no va más como DT y todo habría sido por Távara

En Sporting Cristal luego de perder el Apertura, el técnico Enderson Moreira fue despedido, en medio del escándalo mediático por temas extradeportivos de Martín Távara. Joel Raffo, presidente de Cristal, comunicó que no continua: “Llegamos a un acuerdo para que no continúe. Le agradezco el profesionalismo, dedicación y calidad humana”, señaló.

Como se recuerda, el técnico Enderson Moreira tomó la decisión de no convocar a Martín Távara para el último duelo del Apertura, mencionando que tenía “problemas de salud”, y no jugó ante Comerciantes Unidos, pero la razón habría sido otra.

Según se pudo conocer, Moreira no tuvo el respaldo de la directiva en su decisión de separarlo del equipo para el Clausura, debido al interés de venderlo al extranjero, a pesar de no tener propuestas. Por lo cual, la relación entre el profesor y los representantes del club se desgastó y culminó en poner por finalizado su etapa en el Rímac.

Puedes leer:

BLINDAN A TÁVARA

Como se recuerda, en octubre del 2022 la modelo Angye Zapata denunció ser víctima de agresión física y psicológica por parte del jugador e incluso presentó pruebas. Aunque en un primer momento fue separado, algunos meses después se reincorporó e incluso renovó su contrato en diciembre del 2023.

Según explicó Guillermo Montoro, el argumento legal que Cristal tomó para no despedir a Martín Távara fue que no existía denuncia formal en su contra, más allá de las acusaciones emitidas en algunos medios de comunicación, en el momento en que los hechos salieron a la luz.

“En ese momento no había ninguna denuncia. Tiempo después, el 5 de noviembre del 2023, nos volvieron a consultar si había algunas denuncias y respondimos que no. No mentimos. De hecho, en ese momento, la denuncia que se interpuso se había archivado en junio pasado, es decir, unos tres meses antes en la Fiscalía por falta de pruebas”, sostuvo el abogado.