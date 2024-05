Joel Raffo: “Agradecer a los hinchas por la entrega en todo momento”

Joel Raffo en conferencia de prensa de refirió al balance de este primer semestre en Sporting Cristal y aclaró diversos temas a cerca de la gestión del cuadro celeste.

”Agradecer a los hinchas por la entrega en todo momento, en las buenas, en las malas y en situaciones dolorosas que nos ha tocado vivir en este primer semestre. Siempre la respuesta ha estado a la altura de Sporting Cristal, eso me enorgullece y lo reconozco también de parte de todos los trabajadores y jugadores del club”, comenzó diciendo el presidente rimense en conferencia de prensa.

Sobre el balance del Torneo Apertura, dijo: “Lamentablemente que no nos alcanzó, hicimos todos los esfuerzos desde la planificación, tomamos muchas decisiones de las cuales se han visto reflejadas en el rendimiento del equipo. No quiero escatimar ni transmitir algo que tampoco corresponde, pero quiero ser claro, que el objetivo del primer semestre no se cumplió y los esfuerzos que se hicieron no fueron suficientes, pero también debemos rescatar algunas situaciones para fortalecer las debilidades que tuvimos, como equipo, como grupo para lograr el objetivo que nos hemos trazado y que tenemos como meta, que es el título nacional. Estamos a mitad de camino, hay mucho por resaltar a nivel de refuerzos, de jugadores extranjeros que tenemos en el equipo, con un plantel que tiene un 60% de jugadores formado en Sporting Cristal, algo que difiere en el fútbol peruano, incluso a nivel regional”.

El equipo del Rímac no pudo llevarse el título del Torneo Apertura tras caer por 1-0 ante Comerciantes Unidos en la última fecha de la Liga 1 y quedarse en la fase 2 de la Copa Libertadores 2024.

Ahora el elenco bajopontino tendrá que preparase para empezar de buena manera y obtener el título del Torneo Clausura 2024.