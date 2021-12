Cristian Benavente cumple 10 meses sin jugar

El último partido oficial que disputó el futbolista de 27 años fue en febrero del presente año.

Cristian Benavente, una de las grandes promesas de la selección peruana, está más lejos que nunca de la órbita de Ricardo Gareca. El jugador con 27 años anda lejos de los campos de fútbol por 10 meses.

Tras cumplir 300 días sin jugar un partido oficial, el extremo peruano aún no define su situación contractual con el Pyramids de Egipto, club con el que tiene contrato hasta mediados del 2022.

Su última vez fue el 26 de febrero de este mes, donde jugó los últimos 20 minutos con el Charleroi, equipo que no renovó el préstamo del pase, que le pertenece al Pyramids. Precisamente, el club egipcio no lo tiene en sus planes, por eso no ha podido jugar en la Liga en lo que va del año, pues no fue inscrito. Asimismo, el ‘Chaval’ formó parte de la pretemporada.

Por otro lado, no se conoce qué ofertas pueda estar manejando el futbolista peruano. Lo único claro es que su prioridad es mantenerse en el Viejo Continente.

Hace unos meses, su nombre fue relacionado como posible fichaje de Sporting Cristal, opción que fue totalmente descartada por su representante Adrián Calviño. “No existe esa posibilidad”, afirmó.

Finalmente, el presente de Cristian Benavente no es nada alentador.