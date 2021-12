“Cuto” Guadalupe: “Sentí que me moría, pero la fe me salvó”

“Cuto” Guadalupe, ex futbolista nacional, habló sobre el momento difícil que pasó internado en la Clínica y ahora él esta más tranquilo.

“Han sido momentos duros. Es el momento más duro de mi vida. Muchas veces uno cree que está bien por fuera, pero por dentro suceden cosas que uno ignora. He descuidado de mi salud, es una molestia que venía arrastrando hace dos semanas, cuando tuve la oportunidad de viajar a Chiclayo, el dolor en el hígado era muy fuerte, ya no podía comer y me sentía muy mal, agitado, débil”, comentó.

“En principio no lograban detectar por qué no me paraba la fiebre. Por eso los médicos ordenaron todo tipo de pruebas. Hasta que con una resonancia magnética dieron con una mancha negra en el hígado. Una bacteria estaba instalada en mi órgano, por eso tuvieron que operar, tuvieron que intervenir para extraerme todos esos parásitos del hígado”, agregó.

Finalizó su entrevista mencionando que el Señor lo ayudo a sanarse: “Sentí que me moría, pero la fe es lo más lindo de la vida. Acá esta Cuto Guadalupe, creo que Dios me ha dado una segunda oportunidad y la voy a aprovechar al máximo. Ahora quiero estar tranquilo y disfrutando de lo que uno viene haciendo”.