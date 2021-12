Exar Rosales: “Nos vamos a instancias judiciales”

Exar Rosales, exfutbolista nacional, habló tras ser inhabilitado por la Federación Peruana de Fútbol por 10 años tras amaños de partidos.

Exar Rosales, exfutbolista nacional, habló tras ser inhabilitado por la Federación Peruana de Fútbol por 10 años tras amaños de partidos. El ex portero nacional resaltó que ahora se reunirá con la FPF y se irán a instancias judiciales.

“Injusta. No hay pruebas. Me acusan de un arreglo en tres partidos, de los cuales dos no figuraron en ninguna casa de apuestas”, comentó el ex portero de 37 años.

“Son chicos de Moyobamba, juveniles que alternaban. Para estas cosas turbias, se buscan a jugadores mayores. Ese tema de los amaños de partidos es bien sonado en Segunda, tanto así que me avisaron al igual que mi abogado que en la FPF hay varios jugadores investigados, pero supuestamente todo es confidencial”, agregó.

Y ahora el ex portero de Juan Aurich, tomará medidas al respecto: “Nos vamos a instancias judiciales. Quiero un careo con los cuatro chicos y que me digan en mi cara qué supuestamente les dije, qué fue lo que les prometí, porque estoy seguro que esos chicos están muertos de miedo, no les corresponde estar en esta situación”.

Finalizó comentando que quiere este problema se aclaré y no va permitir que se burlen: “Soy el primero en querer que esto se aclare, no voy a permitir que me quieran usar a mí de conejillo de indias para demostrar que pueden hacer lo que quieren. Voy a pelear hasta el final”.