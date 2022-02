Cristian Benavente: “Gracias a la hinchada hemos podido remontar”

Cristian Benavente, jugador de Alianza Lima, habló tras ganar 3-1 al Carlos A. Mannucci por Liga 1 Betsson

Cristian Benavente, jugador de Alianza Lima, habló tras ganar 3-1 al Carlos A. Mannucci por Liga 1 Betsson. El futbolista nacional se mostró feliz por debutar y marcar su primer gol en el cuadro blanquiazul.

El ‘Chaval’ es el refuerzo bomba de Alianza Lima para está nueva temporada 2022. El peruano-español, es su primera experiencia en la Liga 1 Betsson.

Alegré por conseguir estos tres puntos muy valiosos para ellos en Liga 1 Betsson: “Estoy muy contento, sobre todo por lo que mostró el equipo, ya que ganar con un jugador menos no es fácil. Además, contento por toda la gente que se va contenta a casa”, consideró el ‘Chaval’.

Benavente agradeció bastante al hincha blanquiazul por asistir a este partido: “Es una sensación única porque me habían dicho que el estadio animaba todo el tiempo, y hoy después de ir perdiendo, nos han ayudado y gracias a ellos hemos podido remontar”.

Sobre la palabra de Carlos Bustos a él, antes de debutar: “Me dijo que me pegara a Hernán (Barcos), me pude compenetrar bien con él, creo que tenemos un gran equipo. Es la posición que mejor se me acomoda, y con un jugador de experiencia como él, me puede ayudar mucho”.