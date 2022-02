Pochettino: “No perdimos por culpa del árbitro”

Mauricio Pochettino, entrenador del Paris Saint Germain, habló tras caer ante el Nantes por la fecha 25 de la Ligue 1 de Francia.

Golpe en las apuestas. Dicen que luego de un gran triunfo viene una dura derrota, y eso fue lo que le paso al PSG, quien cayó 3-1 ante el Nantes por la Ligue 1 a solo a cuatro días de haber derrotado al Real Madrid por la ida de los octavos de final de la Champions League. Mauricio Pochettino, entrenador del Paris Saint Germain, habló en rueda de prensa tras caer en el Stade de la Beaujoire.

El estratega argentino mencionó que no perdieron por culpa del árbitro, pero criticó su desempeño: “Hay que separar las cosas y no culpar al árbitro. No perdimos por culpa del árbitro, pero fue un factor importante. Los criterios no fueron los mismos para los dos equipos, no fueron juzgados de la misma manera y por eso puedo entender el nerviosismo del director deportivo (Leonardo) y de los jugadores”.

El entrenador de 49 años destacó la labor de su escuadra pese a haber perdido: “La primera acción es para nosotros, pero en continuidad, encajamos un gol. Hicimos algunas cosas buenas, incluso cosas muy buenas ofensivamente, pero no pudimos contrarrestarlas defensivamente y luego hubo muchos accidentes en este partido”.

Por último, ‘Poche’ se refirió a la afinidad que tuvo su tridente de ataque en este encuentro: “En cuanto a afinidad, circulación de balón, Neymar, Mbappé y Messi hicieron una muy buena producción, es una pena que no hayamos dominado la otra faceta, la vigilancia defensiva. Esto habría mejorado el rendimiento de nuestros delanteros”, concluyó.

Cabe mencionar que pese a la derrota, el Paris Saint Germain se mantiene en la primera casilla de la liga francesa con 59 puntos, lleva una ventaja de 13 unidades sobre su más cercano perseguidor. La próxima fecha, el elenco parisino se enfrentará al Saint Etienne de Miguel Trauco.