James Rodríguez: “Lo de los silbidos me dolió”

James Rodríguez, jugador colombiano, recordó la caída de los ‘cafeteros’ ante Perú y se refirió a las chances de llegar a Qatar.

Lo que para nosotros es un día histórico, para Colombia es un día negro. James Rodríguez, seleccionado colombiano, recordó el partido ante la Selección Peruana en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El ’10’ de los ‘cafeteros’ confesó que le dolió que la hinchada colombiana silbe a los jugadores tras terminar el compromiso, además habló sobre las posibilidades de que Colombia llegue a Qatar 2022.

El jugador de la Selección Colombiana reveló que los pitidos de la gente le dolieron: “Estaba caliente, reaccioné como no se debía, pero al final fue lo que fue y lo que salió. Son cosas que pasan dentro de un campo de fútbol, no sólo a mí. Si herí a alguien y lastimé a alguien. Lo de los silbidos me dolió”.

El futbolista de 30 años mencionó que no merecían ser pitados tras caer ante Perú: “Dimos todo hasta cuando se pudo, contra Perú pero hicimos buen partido, la gente tiene que ver el esfuerzo que hicimos, esos pitidos me lastimaron. Si tenemos un partido malo, que me piten, que me digan de todo, pero el partido fue bueno, en lo personal como con el equipo”.

Para finalizar, el exjugador del Real Madrid habló sobe las chances de ver a Colombia en el Mundial: “Está muy difícil ahora tenemos que ganar los próximos dos partidos. Hay con qué, hay un grupo que a nivel internacional está haciendo las cosas bien. Hay cosas que no se puede explicar, pero vamos a luchar hasta el final, hasta donde se puede. Cuando las cosas son para uno, son para uno, no hay que forzar las cosas. Hay que hacer fuerza hasta el final, luchar hasta el final y esperar resultados. El trabajo duro tiene su recompensa”, sentenció.