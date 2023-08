Benavente espera con ansias poder estar nuevamente a punto para reaparecer.

El futbolista Cristian Benavente arribó a nuestra capital para llevar a cabo el último tramo de su proceso de rehabilitación, y así poder retomar actividades oficial por el club Alianza Lima.

El chaval viene recuperándose de una lesión que lo aqueja desde el cuarto trimestre del año 2022. Su última actuación fue en el mes de octubre cuando el equipo blanquiazul goleó 4-1 a Deportivo Municipal.

Luego de aquel partido, el volante no volvió a aparecer en el gramado de jiego, para posteriormente operarse de la rodilla izquierda. Para dicha cirugía viajó en enero de este año a Madrid, pues decidió hacerlo con médicos españoles, así como pasar en España los meses posteriores.

El caso del ex Real Madrid Castilla, es uno de los casos que conforma la lista de lesionados del elenco de La Victoria, y el que mayor tiempo de recuperación e incertidumbre generó. Finalmente, tras una larga ausencia, hoy regresó a Perú.

Declaraciones de Cristian Benevente.

Una vez fue visto en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el futbolista aliancista declaró a los medios de prensa. Habló de lo que le tocó vivir a lo largo de esta primera parte del año, al respecto, comentó: “Con ganas de llegar, ver a los compañeros. Han sido meses duros, con una lesión complicada, pero está llegando a su fin. Voy a ir poco a poco, es un proceso largo, voy a adapartme con lo que es la pelota, los compañeros y poco a poco ir viendo. No voy a ponerme presión para volver rápido, porque quiero volver bien”.

También añadió: “está siendo un proceso, porque todavía no termina, largo, complicado, meses duros. Muchos días de trabajo, dolor y es lo que hay cuando te tienes que operar. Pero bueno, como ya digo, está llegando a su fin. No tengo prisa, lo que quiero es recuperarme bien”.

Benavente tuvo palabras de agradecimiento a Guillermo Salas: “Lo único que podemos hacer es agradecer a ‘Chicho’ lo que hizo por Alianza Lima; nos ayudó a ganar el Clausura, el título nacional y luego el Apertura”.

Sobre el nuevo técnico, Mauricio Larriera, indicó: “Todavía no, ahora voy a hablar con todo el mundo. Como dice el ‘profe’ (Marcelo Larriera), lo más importante es que los jugadores que están aptos den todo y cuando me toque, será igual.

Finalmente, ante la opción de lograr el tricampeonato, dijo: “Estamos ahí, no se va a definir hasta el final, al contrario de lo que mucha gente piensa que ya está terminado. Estoy seguro de que no. Confió en Alianza porque somos los bicampeones, actuales campeones del Clausura y no hay más que añadir”.

