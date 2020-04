“Cristiano es mas completo que Messi”

Diego Forlán puso a su ex compañero en el Manchester United como mejor

jugador que el argentino

Siempre que hay una comparación entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el mundo

del fútbol entra en un gran debate y así fue cuando Diego Forlán, quien jugó junto a

CR7 en el Manchester United, lo señaló como un futbolista mas completo que el

argentino. “Siempre digo lo mismo, si va a analizar características de cada uno, digo

que Cristiano Ronaldo es mucho más completo que Messi“, declaró.

El uruguayo, recordado por pegarle con las dos piernas, comparó la habilidad de la

‘Pulga’ con la zurda, con Maradona. “Por más que Messi es zurdo, le pega muy bien

con la derecha. Eso que para el zurdo es más complicado pegarle con la otra pierna, que

para un derecho pegarle con zurda, no pasa con él. El zurdo bueno no necesita la

derecha y por eso la comparación con Maradona, a veces, no digo que uno se a mejor

que el otro”, indicó.

Por último, ‘Cachavacha’ recordó como era cambió el juego de Cristiano, de ser más

habilidoso a más goleador. “Antes era mucho de bicicletas le gustaba el ‘firulete’ y lo

practicaba, mientras yo estaba haciendo otro trabajo. Luego le agarró gusto al gol y se

dedicó solo a eso”, señaló.