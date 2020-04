“Estamos preparados para volver en mayo”

Presidente de la Bundesliga, Christian Seifert, indicó que ya tomaron todas las medidas para el reinicio del torneo

Todo indica que la Bundesliga será la primera gran competición en reanudarse, es por

eso que su presidente Christian Seifert, se mostró confiado al comentar que el fútbol volverá en mayo, tal como lo anunciaron hace unos días.

“La Bundesliga está preparada pero sigue siendo determinante la decisión de los políticos. Si la vuelta es el 9 de mayo, estaríamos preparados. Si es más tarde, también. No podemos definir una fecha de reanudación ya que no está en nuestras manos volver. Tenemos varias opciones de calendario posibles. Que sea el 1 de mayo ya no es realista, pero si la próxima semana nos dicen que puede ser el día 9 de mayo, será el día 9″, declaró.