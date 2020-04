De la Cruz: “No hago gol, eso me preocupa”

‘Canchita’ de la Cruz se refirió a su momento y señala que le afectó jugar reserva

En el 2018, Paulo de la Cruz debutó con la ‘U’ en amistoso ante el DIM colombiano, aquel día ‘Canchita’ la rompió y fue la sensación. Sin embargo, con el pasar de los meses se fue apangando, jugó reserva, pero volvió al primer equipo.

“Una de mis deudas es hacer gol, eso me preocupa porque soy delantero. Creo que eso me costó porque dejé el primer equipo. Me afectó jugar reserva, pero me sirvió para valorar muchas cosas”, dijo ‘Canchita’.

De la Cruz, de la mano de Goyo Pérez, espera ser el de antes. “El profe Gregorio me habla mucho, me dijo que tiene un plan para mí y que ayudaré mucho en la bolsa”, remarcó.

Por último, ‘Canchita’ reveló que estuvo a poco irse a Sport Victoria, pero lo convencieron de quedarse. Y en el 2018 tuvo propuestas de Brasil e Italia, pero no se concretaron.