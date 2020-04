Intención es rebajar el 50 por ciento

Eso se acordó en la primera reunión entre jugadores de la ‘U’, administración y SAFAP sobre reducción de sueldos. De no llegar a acuerdo, podría haber suspensión perfecta

El panorama en la ‘U’ está complicado, esto debido a la crisis económica que atraviesan los clubes por la pandemia del COVID-19. La administración crema tuvo su primera reunión con cuatro jugadores (Hohberg, Quina, Corzo y Carvallo) y la SAFAP, el tema fue la reducción de sueldos, la intención es rebajar al 50 por ciento por los próximos tres meses.

“Hemos sido transparentes con ellos sobre la situación grave del club. Esperamos que se pueda llegar a un acuerdo, ninguno de nosotros ha deseado esta situación que es producto básicamente de la pandemia”, dijo el administrador Moreno.

La cosa no queda en eso, de no llegar a un acuerdo mutuo con los jugadores, la directiva no descarta una suspensión perfecta, tal como lo hizo Mannucci. “La posibilidad de la suspensión perfecta va a ser la última medida a tomar en caso no lleguemos a un acuerdo, vamos a hacer el esfuerzo por llegar a acuerdos no solo con jugadores sino con trabajadores que hayan prestado servicios al club”, sostuvo.

Como se recuerda, el técnico Pérez dejó en claro, que en tema de rebajas, serán los jugadores los que decidirán en acatar o no, la idea es ayudar en estos momentos difíciles. De momento, las cosas no tienen nada claro, las próximas horas serán claves para definir si hay o no una rebaja de salarios en Universitario.