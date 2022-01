Cristiano no descarta jugar en el Brasileirao en el futuro

Cristiano Ronaldo no descarta la idea de fichar por un equipo de Brasil y brindó sus argumentos. Comentó que “En el fútbol todo es posible”.

En la primera parte de una entrevista publicada por la cadena ESPN Brasil, Cristiano Ronaldo aseguró que no descarta del todo una posible llegada al fútbol brasilero.

“Lo que puedo decir con absoluta certeza es que Brasil es un país hermano. Por la relación que tengo con mis compañeros, por la cultura, los brasileños que viven en Portugal. Mi hermana vive en Brasil, casada con un brasileño. Hago mis cursos de nutrición con brasileños. Es un país al que tengo mucho respeto, sé mucho de Brasil”, comentó ‘CR7’.

“Nadie dijo que volvería a Manchester a los 36 años y acá estoy. ¿Jugar en Brasil? No sé. Está lejos de mis pensamientos. Pero en el fútbol todo es posible, no sé”, agregó.

Nadie lo para

“Estoy feliz. Quiero continuar y ver qué pasa: si consigo jugar a los 40, 41, 42… Pero lo más importante es disfrutar del momento”, declaró el portugués.

“Genéticamente hablando, no voy a decir que me siento como si tuviera 25 años, no hay que exagerar. Pero es como si tuviera 30. Cuido de mi cuerpo y de mi mente”, añadió.