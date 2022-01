Oficial: Diego Godín nuevo refuerzo de Atlético Mineiro

Diego Godín, jugador uruguayo, se convirtió en nuevo jugador de Atlético Mineiro de Brasil tras su brillante paso por el Viejo Continente

Un Faraón en Brasil. Los equipos brasileños continúan demostrando su abismal poderío económico para comprar fichajes y jugadores de renombre. Diego Godín, seleccionado uruguayo fue oficializado como nuevo jugador de Atlético Mineiro, actual campeón del Brasileirao y la Copa de Brasil.

El experimentado zaguero charrúa permaneció muchas temporadas en el Viejo Continente. Defendió las camisetas del Villarreal, Atlético de Madrid, Inter de Milán y Cagliari Calcio. Sus mejores campañas fueron, sin duda, en el Atleti, donde ganó casi todos los títulos que disputó. Solo le faltó la Champions (Perdió 2 veces la final).

Un comunicado del equipo de Belo Horizonte manifestó lo siguiente refiriéndose al fichaje de Diego Godín: “El futbolista firmó un contrato con el Galo hasta el 31 de diciembre de 2022, con posibilidad de extenderlo”.

En esa misma línea, Mineiro añadió lo siguiente: “Proveniente de una tierra hermosa, de un pueblo que lleva la garra del arado en el alma. Señoras y señores”.

El ex defensor central del Inter, compartirá equipo con grandes jugadores como Nacho Fernández, Hulk o Matías Zaracho, aunque no se podrá reencontrar con su ex compañero Diego Costa, el cual firmó la rescisión de contrato.

EL FUTURO DEL MINEIRO:

Atlético Mineiro cerró una gran temporada, viene de ser campeón del Brasileirao y de la Copa Brasil, además de ser semifinalista de la Libertadores (Eliminado por el campeón, Palmeiras). Sin embargo, tras la sorpresiva salida de Cuca del puesto de entrenador, el conjunto de Belo Horizonte se encuentra en la búsqueda de un reemplazo. El ex DT de Mineiro dejó la valla alta.