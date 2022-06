Cristiano Ronaldo en el XI ideal de la Premier League

¡Lo mejor de lo mejor! La PFA (Asociación de Futbolistas Profesionales) elige a los mejores jugadores que participan en la Premier League y premia el rendimiento a lo largo la competencia. Donde destaca la presencia de Cristiano Ronaldo.

Tras una larga temporada donde el pasado 22 de mayo el Manchester City se coronó campeón, se eligió este jueves a los 11 ideales de la temporada 2021/2022.

En el arco, Allison Becker fue el elegido. La linea defensiva seleccionada fue Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk, Antonio Rudiger y Joao Cancelo. Ademàs, el mediocampo está compuesto por Thiago Alcántara, Kevin De Bruyne y Bernardo Silva. Mientras que en la delantera aparecen Sadio Mané, Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah.

​Con respecto al 11 ideal de la temporada 20/21. Vuelven a aparecer Joao Cancelo, que participó en 36 partidos, anotó un gol y logró coronarse campeón junto a Kevin De Bruyne, que jugó 30 cotejos y marcó 15 tantos.

Otro que repite es el goleador de la temporada Mohamed Salah, con 35 juegos y 23 anotaciones.

Este sería un premio consuelo para Cristiano puesto que el Manchester United realizó una olvidable campaña. Donde quedaron fuera de puestos de Champions League.

Ahora, su presente indica que el bicho se quedaría la siguiente temporada con los red devils.

⚽️ The PFA Premier League Team of the Year!

🇧🇷 @Alissonbecker

🇵🇹 João Cancelo

🇳🇱 @VirgilvDijk

🇩🇪 @ToniRuediger

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @TrentAA

🇧🇪 @DeBruyneKev

🇪🇸 @Thiago6

🇵🇹 @BernardoCSilva

🇪🇬 @MoSalah

🇵🇹 @Cristiano

🇸🇳 Sadio Mané#PFAawards | #TOTY pic.twitter.com/x1MPQBOHrF

— Professional Footballers' Association (@PFA) June 9, 2022