Cristiano Ronaldo habla sobre la rivalidad que tuvo con Lionel Messi y otro tema

Cristiano Ronaldo ha jugado una totalidad de doscientos encuentros con Portugal

Cristiano Ronaldo declaró en rueda de prensa previo a los dos primeros partidos de clasificación a la Eurocopa Alemania 2024, los cuales son frente a Eslovaquia de visitante y Luxemburgo de local.

Se destaca de aquellas declaraciones del experimentado futbolista que se refirió entre otros temas a la rivalidad que tenía con Messi. Ambos notables futbolistas viene de gran manera a las citas con sus selecciones, en el caso de el Bicho con el Al-Nassr en las competiciones saudís, viene de anotar doce tantos en once partidos jugados; mientras que por el lado de la Pulga en el Inter de Miami en las competencias estadounidenses, ha anotado once dianas en diez encuentros.

“¿Odio? (Por Messi). No veo las cosas así, la rivalidad se acabó. Fue buena, a los espectadores les gustó. Quien ama a Cristiano Ronaldo no tiene por qué odiar a Messi. Somos los dos muy buenos, cambiamos la historia del fútbol. Somos respetados en todo el mundo, eso es lo más importante. Él hace su camino, yo el mío. Lo ha hecho bien, por lo que he visto. Sigue, el legado continúa. La rivalidad no la veo así. Ya lo dije, compartimos escenario durante 15 años y terminamos siendo, no digo amigos, pero sí compañeros profesionales y nos respetamos” expresó el astro portugués.

Además, se refirió a su gran registro del mayor goleador del mundo (ochocientos cincuenta goles), que por cierto, su más cercano competidor es el astro argentino (ochocientos dieciocho goles)

“Es un hito histórico. Para mí, los números que alcancé fueron un orgullo. Pero quiero más, la vara tiene que seguir aquí arriba, hay que pensar en grande. Agradezco a esos que me ayudaron, en clubes y selecciones”.

