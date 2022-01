Cristiano Ronaldo: “Me siento como si tuviera 30 años”

El delantero portugués del Manchester United de Inglaterra, Cristiano Ronaldo, se refirió a su futuro retiro del fútbol profesional.

El gran nivel de Cristiano Ronaldo a sus 35 años, hace pensar que el retiro aún está lejos. El delantero confesó hasta cuándo podría durar su carrera deportiva.

“Estoy feliz. Quiero continuar y ver qué pasa: si consigo jugar a los 40, 41, 42. Pero lo más importante es disfrutar del momento”, aseguró en una cadena inglesa.

Luego agregó: “Genéticamente hablando, no voy a decir que me siento como si tuviera 25 años, no hay que exagerar. Pero es como si tuviera 30. Cuido de mi cuerpo y de mi mente”.

Cristiano Ronaldo confesó cuál es su secreto para mantenerse en ritmo futbolístico. “La longevidad es algo fascinante, que empecé a estudiar últimamente. El secreto es tener “la inteligencia” necesaria para “adaptarse a las nuevas situaciones”.

“Tengo experiencia, conozco mi cuerpo. Sé cuándo puedo y cuándo no. Me enorgullece que la gente continúe diciendo que Cristiano, con 37, 38, continúa manteniendo el nivel de siempre”, agregó.

El delantero sabe que con su experiencia debe alimentar el tema mental. “Hay algo que aprendí en los últimos años: después de los 33, el cuerpo continúa respetándote, pero la batalla más dura, en mi opinión, es a nivel mental”, sentenció.