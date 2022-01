“Oblitas es muy paternalista”

Ex futbolista ecuatoriano, Patricio Urrutia, resaltó la labor de Juan Carlos Oblitas, quien lo dirigió en LDU Quito

“Me marcó y sabía que tenía que matar por él”, dijo

Además, compartió vestuario con el ‘Chorri’ Palacios y asegura que mereció jugar un mundial, y que debería trabajar en la selección peruana

Patricio Urrutia, uno de los capitanes históricos de Liga de Quito, habló con TODO SPORT y recordó momentos inolvidables junto a Juan Carlos Oblitas y el Chorri Palacios. Además, opinó de lo que será el cotejo entre Perú y Ecuador por las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

ESCRIBE: CARLOS HERNANDEZ

1.- Se viene el Perú ante Ecuador, ¿qué expectativas para el partido?

Todos los partidos de Eliminatorias son importantes. A estas alturas todo es complicado, te enfrentas a tantas figuras que muchas veces no es necesario que te ganen como equipo, porque te descuidas y te la clavan en un ángulo. Es así.

2.- A Ecuador primero le toca Brasil…

Queremos que Ecuador gane, que sume. Esperemos sumar puntos contra Brasil y no ir a Perú a buscarlos. Todavía estamos con la sangre en el ojo del último partido que se jugó en Quito, donde Perú nos ganó, pero queda esperar. Será un lindo cotejo.

3.- ¿Crees que la jerarquía mundialista de algunos jugadores peruanos importe para este partido?

Importa, la jerarquía siempre va a ser importante, y cuando eres joven no tienes la jerarquía porque la jerarquía te da los partidos, la experiencia y los juegos que tengas. Pero es importante la juventud en los jugadores, porque tienen esa hambre de lograr cosas, por eso creo que es importante saber mezclar experiencia con juventud. Porque las ganas del joven siempre tienen que estar.

4.- Viendo la estadística, tu mayor año goleador fue en el 2005, donde marcaste 14 goles. Ese año te dirige Oblitas. ¿Tuvo algo que ver?

Fue un poco de todo. Estaba en una etapa de mayor rendimiento, me sentía con confianza, siendo un volante mixto y tener esa soltura de llegar, así era mi juego, yo tocaba y pasaba. No siempre lo hacía, nunca estaba desordenado, mantuve siempre un equilibrio. Solo que cuando hay funcionamiento, ya sale de memoria muchas cosas, sabes que teniendo dos carrileros como Reasco y Ambrosi van a ganar y centrar. Habían jugadas donde yo hacía los cambios de frente y en la misma jugada iba y cabeceaba. Hacer 14 goles para una posición como la mía es una locura.

5.- ¿Qué me puedes decir del Chorri como compañero?

El Chorri un tipazo, un jugadorazo, llegó con un estado físico que nos dejó a nosotros sorprendidos por la edad que él vino, si bien no estaba para retirarse, pero ya tenía sus años encima, aun así, corría una barbaridad, tanto en los entrenamientos como en los partidos, lo que metía era impresionante. El Chorri nos contagiaba de su energía.

6.- Fue una pena que se quedarán en octavos ante River Plate, ¿no?

Sin duda. Incluso, en ese partido con River hay una jugada, en la que Aguinaga me busca, le pegué y no entró, si hacía ese gol hubiese sido increíble. Pero hablando del contexto, creo que el logro de la Libertadores en el 2008 viene por todos esos años en los que estuvimos en lo más alto del fútbol ecuatoriano.

7.- Edison Méndez un día me dijo que Oblitas y Fossati fueron fundamentales para que a larga LDU salga campeón de la Libertadores en el 2008, ¿coincides?

Totalmente de acuerdo. Coincido mucho porque el equipo que armó Fosatti fue bueno, lamentablemente se tuvo que ir. Luego llegó un uruguayo, posteriormente llegó Oblitas y con él volvimos a jugar bien, tal es así que ese equipo le gustaba mucho a la gente. Lamentablemente después hubo temas económicos complicados, pero ya se veía a una Liga que mantenía una base o que traían técnicos con la misma ideología del juego.

8.- Pero ustedes hicieron un campañón con el ‘Ciego’

Yo tengo una experiencia con él, algo que no tuve con ningún entrenador. Era muy humano. No se hacía problemas, él nos decía “mijo”, a todos nos llamaba así, era muy paternalista. Tengo una anécdota con él.

9.- A ver, cuéntala.

Tenía una hija recién nacida, mi primer hijo tenía entre siete u ocho años. Entonces, un día mi hijo fue con mi hija al camerino para sacarla a la cancha, y en eso me doy cuenta que una nena lloraba, yo no sabía quién era, pero estaba casi seguro que era mi hija, y eso te desconcentra. Entonces calenté con la preocupación por el llanto de mi hija. Cuando terminó el calentamiento fui al camerino para ver como se encontraba mi hija y la encontré durmiendo en los brazos de Juan Carlos. Eso a mi me marcó para siempre y lo primero que sentí fue que por este técnico tenía que matar y dar la vida.

10.- Pato, ahora entrenas a la sub 17 de Ecuador cierto ¿Cómo has manejado esta nueva experiencia en tu vida?

Exacto. Soy entrenador de la sub 17 de Ecuador. Bien, es lindo. Algo que siempre lo pensé, cuando estaba a punto de retirarme lo empecé a estudiar. Hice el curso en Argentina. Me veía siempre de entrenador.

11.- Se dice que los técnicos argentinos están en todo lado, ¿por eso decidiste estudiar en Argentina?

Yo comencé a estudiar en el 2011, y en ese tiempo no había estudios de director técnico acá en Ecuador. Mis opciones eran Argentina o Europa, y por la cercanía elegí Argentina. Ya tengo un año y medio estudiando nuevamente. Ahora en Ecuador si hay, sales con todas las licencias de poder dirigir. Y bueno, actualmente estoy en la práctica que es la más importante.

12.- Ahora que estás como técnico de menores, ¿también llamas a chicos de afuera? Tengo un año en la selección. He repatriado jugadores de distintos clubes como Orlando City, Milán, Barcelona, pero estamos en esas. Súmale que acá tenemos clubes que trabajan muy bien sus divisiones menores como Independiente del Valle, Liga de Quito, Aucas que tiene casa club, Católica que igual tiene casa club, y algunos clubes se están sumando, eso mejora nuestro fútbol.

13.- ¿Pronóstico para el Perú – Ecuador?

No me gusta mucho ser de pronóstico, pero sé que será un lindo partido. Se hay que una rivalidad, pero somos países muy hermanos, eso de la guerra ya fue hace mucho tiempo y se que será un lindo cotejo, ambos llegarán con lindas oportunidades de ir al mundial.

14.- ¿Mantienes comunicación con el Chorri?

Siempre converso con él. El otro día vino a Ecuador, justo yo no estaba en Guayaquil, porque sino iba a verlo.

15.- ¿Crees que el Chorri mereció jugar un mundial?

Obvio que sí, sin duda. Debería estar en el cuerpo técnico de la selección. Aunque está Solano y eso es bueno, es un buen pensamiento, por si mañana se va Gareca ya tienen a un tipo preparado como Solano que ha adquirido muchos conocimientos del comando técnico actual.