Cristiano Ronaldo: “Vamos a clasificar al Mundial de Qatar”

El atacante y capitán de la Selección Portuguesa, Cristiano Ronaldo, se refirió a sus duelos en el repechaje ante Italia, Turquía y Macedonia.

El delantero Cristiano Ronaldo se refirió al Repechaje de la UEFA para el Mundial Qatar 2022. Portugal cayó en el Grupo C junto a Italia, Turquía y Macedonia del Norte.

‘CR7’ reconoció que llegar al Mundial no será una tarea sencilla, pero mostró mucha confianza en su selección, que enfrentará a Turquía el 24 de marzo. “Sabemos que tenemos batallas difíciles, primero contra Turquía. Y, si ganamos, creo que ante Italia. Vamos a ver. En marzo estaremos preparados, será una batalla, va a ser buena para los aficionados del fútbol”, comentó en ESPN Brasil.

Luego agregó: “Sería muy triste que no alcancemos nuestro objetivo, que sería la Copa del Mundo. Pero aún creo que vamos a estar en la Copa. En el fútbol y en la vida, pasamos por momentos difíciles, pero lo que prevalece es la capacidad de levantarse”.

Cabe recordar que el Grupo C del Repechaje tiene dos llaves: Portugal vs. Turquía e Italia vs. Macedonia del Norte. Los ganadores de cada llave se enfrentarán en una final, la cual dará el pase al Mundial Qatar 2022.