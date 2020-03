Critica a Bolsonaro

Dani Alves arremetió contra su presidente por subestimar al coronavirus

Dani Alves criticó a su presidente, Jair Bolsonaro, quien calificó al coronavirus como solo una ‘gripecita’ y pidió a los brasileños seguir su vida normal. Ante esto, el lateral derecho le pidió tomar conciencia ante la pandemia:

“Señor presidente, lo respeto mucho, pero hay familias y personas trabajando para combatir esta enfermedad y usted como gobernante, debe velar por el bien de nuestro país y nuestra gente. Es un momento muy difícil para el mundo y no debemos subestimar esta situación, especialmente si no tenemos cura. Como ciudadano humilde, vengo a expresar mi opinión, porque no quiero vivir sin poder compartir momentos con la gente o tener miedo de ellos”, escribió en sus redes sociales.

Cabe señalar que Brasil es el principal país de Sudamérica afectado por el COVID 19, pues registra 2247 infectados y 46 fallecidos.